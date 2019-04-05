В Приамурье прошел турнир по хоккею с шайбой среди детей и юниоров Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-05T05:25:07+03:00

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5 хоккейных команд детей и юниоров Дальнего Востока собрались в Приамурье, чтобы принять участие в Открытом кубке по хоккею с шайбой. Этот хоккейный турнир, позволяющий юным спортивным талантам проявить себя, уже в третий раз проводится на недавно модернизированной ледовой арене города Райчихинска Амурской области.

Инициатором проведения соревнований стала Детско-юношеская спортивная школа № 3, где обучаются юные хоккеисты Райчихинска.

«Мастерство хоккеистов Райчихинска растет год от года. В сезоне 2018—2019 годов хоккейная команда города - «Амуруголь» - стала второй в первенстве Амурской области по хоккею с шайбой. Способствуют этому и регулярные тренировки, и упорство спортсменов, и, конечно, обновленная инфраструктура. В 2016 году при помощи благотворительного фонда САФМАР Михаила Гуцериева и компании «Русский Уголь» в Райчихинске была восстановлена ледовая арена. Впоследствии при поддержке благотворителей модернизировано освещение катка, отремонтированы раздевалки, а также приобретена новая ледозаливочная машина. Поддерживать развитие хоккея в регионе будем и впредь», - рассказал директор Детско-юношеской спортивной школы Райчихинска Сергей Федорович Анашков.

В ходе первого этапа открытого кубка по хоккею с шайбой призы разыграли между командами спортсменов 2004-2005 годов рождения: «Амуруголь» г. Райчихинск, «Надежда» п. Новобурейский, «Приморье» г. Уссурийск, «Форвард» г. Благовещенск, «Лидер» г. Хабаровск.

Победителями стали ребята из Уссурийска. Второе место заняли юные хоккеисты из Благовещенска, а третье – команда из Райчихинска.

ИСТОЧНИК KP.RU