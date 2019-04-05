2019-04-05T05:25:07+03:00
Спорт

В Приамурье прошел турнир по хоккею с шайбой среди детей и юниоров Дальнего Востока

Победителями стали ребята из Уссурийска
Поделиться:
Участники хоккейного турнира.Участники хоккейного турнира.
Изменить размер текста:

5 хоккейных команд детей и юниоров Дальнего Востока собрались в Приамурье, чтобы принять участие в Открытом кубке по хоккею с шайбой. Этот хоккейный турнир, позволяющий юным спортивным талантам проявить себя, уже в третий раз проводится на недавно модернизированной ледовой арене города Райчихинска Амурской области.

Инициатором проведения соревнований стала Детско-юношеская спортивная школа № 3, где обучаются юные хоккеисты Райчихинска.

«Мастерство хоккеистов Райчихинска растет год от года. В сезоне 2018—2019 годов хоккейная команда города - «Амуруголь» - стала второй в первенстве Амурской области по хоккею с шайбой. Способствуют этому и регулярные тренировки, и упорство спортсменов, и, конечно, обновленная инфраструктура. В 2016 году при помощи благотворительного фонда САФМАР Михаила Гуцериева и компании «Русский Уголь» в Райчихинске была восстановлена ледовая арена. Впоследствии при поддержке благотворителей модернизировано освещение катка, отремонтированы раздевалки, а также приобретена новая ледозаливочная машина. Поддерживать развитие хоккея в регионе будем и впредь», - рассказал директор Детско-юношеской спортивной школы Райчихинска Сергей Федорович Анашков.

В ходе первого этапа открытого кубка по хоккею с шайбой призы разыграли между командами спортсменов 2004-2005 годов рождения: «Амуруголь» г. Райчихинск, «Надежда» п. Новобурейский, «Приморье» г. Уссурийск, «Форвард» г. Благовещенск, «Лидер» г. Хабаровск.

Победителями стали ребята из Уссурийска. Второе место заняли юные хоккеисты из Благовещенска, а третье – команда из Райчихинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Благовещенске забили сваи под новый детский сад на 120 мест
В Приамурье руководителя управления Росреестра задержали по подозрению во взяточничестве
На достройку мусороперерабатывающего завода в Благовещенске выделили 13,5 миллиона рублей
Огонь едва не уничтожил Муравьевский парк в Приамурье
В Благовещенске на набережной покрасят бронекатер
По факту смертельного ДТП в Приамурье возбудили уголовное дело
В Приамурье предпринимателям предлагают обеспечить работой заключенных
Благовещенец поверил мошеннику, пообещавшему ему миллион рублей
Амурчан приглашают на турнир по танцевальному спорту
В Благовещенске появится новая фермерская ярмарка в русском народном стиле
Губернатор Приамурья: Проблема снижения зарплат актуальна для нескольких больниц
За сутки пожарные в Приамурье 15 раз выезжали на тушение палов
На границе Приамурья и Якутии зафиксировали землетрясение
Амурское правительство: Серьезных сбоев в работе по вывозу мусора нет
На развитие детского здравоохранения в Приамурье до 2024 года потратят более 560 миллионов рублей
Несколько районов Приамурья затянуло дымом из Китая
Амурские синоптики: Весенне-летний сезон выглядит как боевые действия
В летнем расписании полеты в Благовещенск выполняют девять авиакомпаний
В Амурской области стало меньше волков и больше кабанов
В Благовещенске на снос 40 ветхих домов выделили 10 миллионов рублей
В Приамурье начала действовать «мусорная реформа»
В Приамурье подростки пустили пал, чтобы проще было искать металлолом
В Приамурье с 1 апреля ввели особый противопожарный режим