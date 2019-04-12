2019-04-12T06:05:23+03:00
Общество

На перекрестке Ленина - Шимановского в Благовещенске строят ливневый коллектор

В связи с этим с 17 по 24 апреля будет перекрыто движение транспорта на определенных участках
Надежда МАТРЕНИЦКАЯ
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В дальнейшем строящийся ливневый коллектор будет присоединен к очистным сооружениям. Фото: благовещенск.рфВ дальнейшем строящийся ливневый коллектор будет присоединен к очистным сооружениям. Фото: благовещенск.рф
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Необходимость для реконструкции сетей ливневой канализации в Благовещенске связана с расширением территории городской застройки и с требованиями к охране окружающей среды. Коллектор обеспечит своевременный отвод вод с большей части центра города во время сильных осадков. Работы ведутся в рамках проекта берегоукрепления реки Амур.

На сегодняшний день уже выполнена реконструкция на 7 улицах, а переустройство по улице Кузнечной выполнено от Краснофлотской до Ленина. В дальнейшем строящийся ливневый коллектор будет присоединен к очистным сооружениям.

- Для завершения работ на перекрестке улиц Ленина - Шимановского с 10 апреля перекрыто движение по ¼ проезжей части. Следующий участок - это улица Ленина в районе пересечения с Кузнечной с 17 по 24 апреля. Там будет перекрыто движение транспорта по всей проезжей части, а общественный транспорт изменит свои маршруты. 24 апреля асфальтобетонное покрытие будет восстановлено и движение по улице будет открыто, - рассказал во время выездного совещания заместитель мэра города Виталий Рудненок.

Отметим, что в связи с перекрытием с 17 по 24 апреля района ул. Ленина - ул. Кузнечная движение автобусных маршрутов №№ К, 4, 9, 11, 28, 30, 31 будет осуществляться по измененной схеме: ул. Ленина - ул. Шимановского - ул. Зейская - ул. Театральная - ул. Ленина - далее по утвержденным маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на действующих остановочных пунктах по ул. Ленина, ул. Зейская, ул. Театральная. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Временная схема движения автобусов. Фото: благовещенск.рф

Временная схема движения автобусов. Фото: благовещенск.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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