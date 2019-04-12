Мальчика, на которого напали собаки в Благовещенске, оперировали несколько часов

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-12T08:47:58+03:00

Жизнь ребенка спасали пять врачей, включая окулиста и челюстно-лицевого хирурга

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Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения бродячих собак, пришлось оперировать несколько часов. По словам врачей, ребенок остался в живых просто чудом. Сейчас ему также проводится профилактика бешенства, сообщает амурский минздрав.

Напомним, ЧП случилось в Благовещенске 11 апреля. В районе хлопкопрядильной фабрики на ребенка напали собаки. Спас его проезжавший мимо мужчина, который отогнал псов. Мальчика доставили в больницу. У него укушенные и рваные раны - собаки кусали его за руки, туловище, лицо.

- Помощь оказывали пятеро специалистов, включая окулиста, челюстно-лицевого хирурга. Проводилась первичная хирургическая обработка ран с иссечением нежизнеспособных тканей, и наводящие швы на дефекты ран. Состояние тяжелое, пациент находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, под обезболиванием. Лечение у ребенка будет протекать длительно, в дальнейшем возможна пластика, - прокомментировал директор центра детской политравмы АОДКБ, врач травматолог-ортопед высшей категории, главный внештатный детский травматолог-ортопед минздрава области Владимир Дудкин.

ИСТОЧНИК KP.RU