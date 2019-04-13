Рисунок благовещенской художницы стал эксклюзивной почтовой карточкой

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-13T09:14:13+03:00

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"Почта России" выпустила ко дню космонавтики почтовую карточку - открытку, где изображен старт ракеты с амурского космодрома. Открытка вышла в популярной серии "Привет из Благовещенска". Она выполнена в технике акварели. Автор рисунка - благовещенская художница и посткроссер Ирина Бакуменко.

Сама Ирина рассказывает, что вдохновилась фотографией Вячеслава Степанова. Его работа с декабрьского старта космического аппарата и стала прототипом, моделью для акварели Ирины.

Почтовая карточка сразу же стала коллекционной, редкой, ведь ее выпустили ограниченным тиражом. Но двести счастливчиков 18 апреля смогут получить ее бесплатно. Ровно столько открыток предоставила "Почта России" для раздачи в качестве сувениров при открытии персональной выставки художницы. Выставка откроется в краеведческом музее.

Напомним, что рисунки Ирины уже становились сюжетами для открыток почтового оператора. Так, на "Ночь в музее" амурчане отправляли акварельные открытки с видом амурского краеведческого музея. Несколько видов открыток было приурочено к Дню матери.

ИСТОЧНИК KP.RU