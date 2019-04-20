2019-04-20T06:20:15+03:00
Происшествия

Под Благовещенском спасают от пожаров детские лагеря и санатории

Из одного из них временно эвакуировали детей и беременных женщин [видео]
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Фото: amurskiespasateliФото: amurskiespasateli
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В пригородах Благовещенска пожарные продолжают борьбу с огнем. Палы и природные пожары не только уничтожают поля и луга, но и угрожают детским лагерям и санаториям.

Например, буквально накануне пожарные отбили от огня детский лагерь «Колосок», расположенный недалеко от поселка Моховая Падь. Видео с тушения опубликовал Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Также на этой неделе под угрозой оказался санаторий «Василек». Из учреждения эвакуировали 174 ребенка и трех беременных женщин. Некоторых детей забрали по домам родители, а остальных расселили по палатам Амурской областной детской клинической больницы. Беременных направили в перинатальный центр.

Сегодня утром детей вернули обратно в санаторий. Как сообщили в минздраве области, ребята продолжат оздоравливаться.

По информации МЧС, за прошедшие сутки амурские пожарно-спасательные подразделения потушили 20 палов сухой травы. Напомним, с 1 апреля в области действует особый противопожарный режим. Амурчан убедительно просят соблюдать требования безопасности: не жечь мусор и траву, не разводить костры, не ходить в леса. Нарушителям грозят штрафы.

Спасение от огня детского лагеря "Колосок".Видео: amurskiespasateli

ИСТОЧНИК KP.RU

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