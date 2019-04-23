2019-04-23T08:57:22+03:00
Происшествия

В Амурской области полиция поймала пасечника-поджигателя

Вредителя леса вычислили по следам квадроцикла
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала пожароопасного сезона в Приамурье то и дело ловят нарушителей, из-за которых возникают палы и лесные пожары. Одного из таких задержали на днях в Архаринском районе. Возгорание леса близ села Могилевка сотрудники лесхоза заметили в ходе авиапатрулирования. Авиалесоохрана также засекла в этом районе неизвестных личностей, рассекающих на квадроцикле. Информацию передали полиции, на место выехал участковый.

- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и опросили всех владельцев квадроциклов, проживающих в Архаринском районе. Выяснилось, что один из них на момент пожара находился в лесу вместе с другом, который и совершил поджог, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Нарушителем оказался 48-летний мужчина. Он подтвердил, что сухая трава загорелась из-за него. По его словам, он хотел с помощью огня расчистить место для пчелиных ульев. Теперь амурчанину грозит административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белогорье с балкона на третьем этаже выпала 5-летняя девочка
В Белогорске в гаражном массиве нашли убитого мужчину
В Благовещенске мужчина упал с балкона и приземлился на козырек магазина
Амурские депутаты рассказали, как у нас будут бороться с бродячими собаками
В Благовещенске прямо на остановке умер 90-летний мужчина
Благовещенцев приглашают на исторический бал в честь Дня города
В Благовещенске при пожаре в жилом доме спасли троих человек
В Благовещенске 10-летнюю девочку сбила машина, когда она переходила дорогу на зеленый
В Приамурье на майские праздники усилят защиту от природных пожаров
Пранкеры выяснили, спасут ли слепого от ограбления в Благовещенске
В Благовещенске мальчик, покусанный собаками, пришел в себя
Возвращаясь со службы, амурский полицейский задержал угонщика
Под Благовещенском спасают от пожаров детские лагеря и санатории
В Приамурье за катание на лошади в общественном месте могут установить штрафы
«Фура по главной шла»: в Благовещенске локомотив столкнулся с грузовиком