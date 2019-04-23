В Амурской области полиция поймала пасечника-поджигателя

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-23T08:57:22+03:00

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С начала пожароопасного сезона в Приамурье то и дело ловят нарушителей, из-за которых возникают палы и лесные пожары. Одного из таких задержали на днях в Архаринском районе. Возгорание леса близ села Могилевка сотрудники лесхоза заметили в ходе авиапатрулирования. Авиалесоохрана также засекла в этом районе неизвестных личностей, рассекающих на квадроцикле. Информацию передали полиции, на место выехал участковый.

- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и опросили всех владельцев квадроциклов, проживающих в Архаринском районе. Выяснилось, что один из них на момент пожара находился в лесу вместе с другом, который и совершил поджог, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Нарушителем оказался 48-летний мужчина. Он подтвердил, что сухая трава загорелась из-за него. По его словам, он хотел с помощью огня расчистить место для пчелиных ульев. Теперь амурчанину грозит административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU