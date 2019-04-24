2019-04-24T07:21:51+03:00
Общество

Пасху в Благовещенске отметят катанием на лошадях и концертом камерного хора

В одном из храмов города пройдет семейный праздник
Юлия ГОМАН
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Хор "Возрождение" уже не в первый раз будет выступать в храме. Фото: vsehradost.ruХор "Возрождение" уже не в первый раз будет выступать в храме. Фото: vsehradost.ru
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Считаные дни остались до одного из самых главных и любимых праздников всех православных христиан - Светлой Пасхи. В этом году он будет отмечаться 28 апреля.

В храмах Благовещенской епархии пройдут богослужения, а амурчане по традиции принесут в церкви куличи, пасхи и крашеные яйца. Богослужения начнутся 27 апреля в 23.30, а в Кафедральном соборе в полночь уже 28-го пройдет Пасхальный крестный ход, пасхальная утреня и литургия (полное расписание богослужений во всех храмах смотрите здесь).

Впрочем, Пасху будут отмечать не только богослужениями. Так, большой и веселый праздник с 14.00 до 17.00 в воскресенье запланирован в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Красноармейская, 51/2).

- Это семейный праздник, мы стараемся его каждый год проводить, - рассказал настоятель храма отец Евгений Семерня. - Он для всех жителей города, прийти может любой желающий. Вход свободный.

В программе конкурсы, игры и творческие задания. Также можно будет покататься на лошадях, посмотреть показательные выступления служебных собак. Будет работать праздничная фотозона и пасхальная ярмарка. А в 17.00 начнется выступление камерного хора «Возрождение».

Кстати, на деньги, вырученные на благотворительной пасхальной ярмарке «Добро своими руками», социальный отдел при храме купит продукты для малоимущих. Также средства потратят на помощь в восстановлении документов нуждающимся и другие добрые дела.

КСТАТИ

В краеведческом музее 30 апреля в 15.00 откроется выставка «Пасхальные встречи». Здесь можно будет увидеть более 20 полотен, на которых изображены древние монастыри и храмы, пасхальные натюрморты, ангелы, портреты священнослужителей и многое другое. Это работы заслуженного художника России, доцента кафедры художественных дисциплин АмГУ В. А. Серебрякова, члена Союза художников России Н. В. Купряковой, а также резьба по дереву от члена Творческого союза художников В. В. Кузнецова. Выставка будет работать до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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