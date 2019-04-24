2019-04-24T04:22:01+03:00
Происшествия

В Благовещенске по факту нападения медведя на женщину завели уголовное дело

Сотрудников базы отдыха заподозрили в нарушении правил содержания животных [видео]
Юлия ГОМАН
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Нападение медведя на женщину, отдыхавшую на турбазе в пригороде Благовещенска, вылилось в уголовное дело. Оно возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проведенной доследственной проверки, в ходе которой получены данные о возможном нарушении сотрудниками базы отдыха установленных правил содержания животных, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Следствие продолжается, сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, ЧП случилось 8 апреля. 28-летняя амурчанка решила покормить с рук медведя, живущего на турбазе. Животное хоть и было в клетке, но дотянуться до женщины смогло. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. Через несколько дней женщине стало лучше под наблюдением медиков.

Медведь напал на женщину на турбазе в пригороде Благовещенска .

ИСТОЧНИК KP.RU

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