Для амурчан на 30% снизили транспортный налог

СЕГОДНЯ 02:28 2019-04-27T02:28:08+03:00

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В Приамурье депутаты Заксобрания в окончательной редакции приняли поправки в закон о транспортном налоге. Теперь размер сборов для амурских автомобилистов будет на 30% ниже. Правда, касается это только машин мощностью не выше 150 лошадиных сил. А вот для владельцев электромобилей сборы отменяют полностью.

Также на заседании депутаты рассмотрели поправки и в закон об административной ответственности.

- Поправки устанавливают административную ответственность за парковку транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках, за навалы мусора и катание на гужевых повозках, лошадях (пони), а так же за их нахождение на территории населенного пункта вне установленных для этого мест, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

К слову, о такой перспективе (введение штрафов за катание на лошадях в общественных местах) «Комсомолка» сообщала ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU