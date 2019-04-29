В Благовещенске выхаживают потерявшегося бельчонка
Жители Благовещенска в Белогорье подобрали бельчонка. Бедняга потерялся и мог погибнуть, ведь крохе нет еще и месяца. Сейчас его выхаживают добрые люди. Малыша, к слову, уже осмотрел ветеринар.
Трогательное видео появилось в Instagram-аккаунте министерства экономического развития и внешних связей Приамурья.
«Бельчонок с удовольствием кушает детскую смесь, козье молочко и совсем не боится человеческих рук», - сообщается в подписи к ролику.
Теперь бельчонку осталось только набраться сил и подрасти.
Напомним, амурчане нередко приходят на помощь лесным обитателям - то косулю от хищников отобьют, то медвежат прикормят. Вот только специалисты не всегда одобряют такое вмешательство - иногда неумелыми действиями человек может наоборот навредить животным. Так что, если зверушке не грозит прямая опасность, то лучше ее вообще не трогать.
Благовещенцы выхаживают маленького бельчонка.Видео: instagram.com/amur_travel
ИСТОЧНИК KP.RU