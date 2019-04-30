В Приамурье на майских праздниках пожарная охрана будет работать без выходных

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-30T08:32:25+03:00

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В Приамурье продолжает действовать особый противопожарный режим. А значит, отдыхать пожарным на майских праздниках не придется. Как сообщает областное правительство, весь состав пожарной охраны находится в режиме повышенной готовности, а на майских праздниках и вовсе будет работать без выходных.

О пожарной обстановке в Приамурье сегодня на пресс-конференции рассказали глава областного минлесхоза Алексей Венглинский, а также начальники регионального управления МЧС Матвей Гибадулин и Амурской авиабазы Евгений Кутуков. Область хоть и горит не так сильно, как в прошлом году, но пожарным скучать не приходится - с начала пожароопасного сезона у нас было зарегистрировано 211 природных пожаров на общей площади 58 тысяч гектаров. К счастью, большинство из них удается потушить в первые же сутки. Сейчас в работе находится 17 пожаров, из них семь начались еще вчера. Один пожар локализован, девять потушены.

- Наиболее сложная обстановка сложилась в Магдагачинском и Свободненском районах. В каждом из них действует по одному крупному пожару. Усугубили ситуацию погодные условия - в этих районах был сильный ветер. Со вчерашнего дня здесь введены режимы чрезвычайной ситуации, - рассказал Алексей Венглинский.

Пока что амурским пожарным удается справляться своими силами. Но все-таки помощь соседей никогда не бывает лишней.

- 30 человек спасателей приехали из Хабаровского края для усиления дежурства. В случае ухудшения пожарной обстановки, подключат к тушению огня дополнительную авиацию. Она базируется в Хабаровске. В случае необходимости авиация за час доберется до Благовещенска, - отметил Матвей Гибадулин.

Напомним, из-за особого пожароопасного режима амурчанам нельзя разводить костры и жарить шашлыки в лесах. Делать это можно только на турбазах и в специально отведенных местах. Также нельзя жечь траву и мусор, чем, кстати, и грешат частенько недобросовестные граждане. Вредя тем самым не только другим людям, но и животным. За нарушение правил пожарной безопасности грозят немалые штрафы: гражданам - 5 тысяч рублей, должностным лицам - 40 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 400 тысяч рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1,5 тысячи протоколов составлено в Приамурье с начала пожароопасного периода.

4 миллиона 100 тысяч рублей - общая сумма штрафов (взыскать удалось пока более 1 миллиона).

31 поджигателя и 3 виновников природных пожаров выявили в ходе рейдов.

ИСТОЧНИК KP.RU