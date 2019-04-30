В Благовещенске 1 мая порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-30T09:14:35+03:00

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Первомай в Благовещенске может испортить погода. По данным Амурского гидрометцентра, завтра, 1 мая, в столице Приамурья и местами по области ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы его будут достигать 13-18 метров в секунду. При этом в Благовещенске ночью и днем будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит всего +2…+4 градуса, днем потеплеет до +12…+14.

Управление по делам ГОЧС Благовещенска напоминает, что в городе продолжает действовать особый противопожарный режим. Ветреная погода может поспособствовать ухудшению ситуации. В мэрии еще раз напоминают, что во время особого противопожарного режима запрещено разводить костры, бросать непогашенные окурки, использовать пиротехнику, выжигать траву - в общем, заниматься чем-то, из-за чего может начаться пал или лесной пожар.

Кстати, как сообщили в правительстве области, на майских праздниках пожарная охрана будет работать без выходных.

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев или обнаружении пожара обращайтесь в единую службу спасения по телефону 112.

Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU