В Тынде подросток избивал пожилого мужчину ногами

СЕГОДНЯ 05:20 2019-05-01T05:20:56+03:00

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В Тынде подросток избил пожилого мужчину. Видео с происшествием появилось в социальных сетях, однако, вскоре было удалено. На просьбу журналиста «Комсомольской правды» переслать кадры, администраторы паблика, в котором было видео предложили его купить за тысячу рублей. Иначе - никак.

- На видео было видно, что избиваемый мужчина одет в камуфляжную форму, заметно, что он намного старше нападавшего. Может быть, он был слаб, может, пьян, но сопротивления почти не оказывал. Нападавший бил его очень жестоко, наносил удары ногами по лицу. За кадром были слышны смешки снимавшего. Также в карусели были фотографии и ссылки на страницы этого парня в социальных сетях. Помню, что его зовут Никита. Если бы знала, что видео удалят, сделала бы скриншоты. Было и много негативных комментариев в адрес парней и их родителей по поводу их воспитания, - рассказала амурчанка, успевшая посмотреть видео.

Как оказалось, драка произошла еще в конце прошлого года. Полиция выяснила всех причастных к этому инциденту. Пострадавший - мужчина 1969 года рождения, остальные участники - подростки. Выяснилось, что жаловаться а детей пенсионер отказался.

- В отношении законных представителей обоих несовершеннолетних составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Гражданин, которому были нанесены удары, отказался от написания заявления, - сообщили в МВД России по Амурской области.

К слову, это не первый вопиющий случай жестокости подростков. На прошлой неделе, 24 апреля, дети, живущие в районе 5-й стройки напали на приют «Надежда», обкидав его камнями и яйцами.

ИСТОЧНИК KP.RU