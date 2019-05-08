На параде Победы благовещенцы увидят легендарный танк «Боевая подруга»

СЕГОДНЯ 02:02 2019-05-08T02:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Легендарный танк Т-34 жители Благовещенска смогут увидеть на параде Победы 9 мая. «Боевую подругу», как любовно называли этот танк солдаты, отремонтировали и подготовили к параду военные и выпускники ДВОКУ.

Танк, можно сказать, получил вторую жизнь. Год назад его нашли в Бурятии на полигоне и буквально спасли от переплавки. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, к нам его привезли из заброшенной военной части в Улан-Удэ на трале. От «Боевой подруги» осталась только половина корпуса, но над ней хорошо потрудились в ремонтном парке ДВОКУ. Военные на свои деньги по всей стране искали запчасти, а недостающие детали восстанавливали по чертежам. Последние штрихи - стрела, указывающая на Берлин, гвардейский знак и пять звезд (по числу уничтоженных вражеских танков) - и техника готова к параду.

К слову, танков модификации Т-34-85 «Боевая подруга» в СССР насчитывалось всего четыре. Три из них сгорели или были подбиты в годы Великой Отечественной войны. Четвертый теперь находится в Амурской области.

- Он был сделан на Уральском заводе в 1944 году, воевал в составе 2 таковой дивизии. Один из боев провел в Кенигсберге, - рассказал губернатор Василий Орлов.

После парада танк отправится в парк боевых машин ДВОКУ. Какие еще мероприятия кроме парада пройдут в Благовещенске 9 мая читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU