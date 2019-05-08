В Благовещенске днем 9 мая дождя не ожидается

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-08T09:29:58+03:00

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Амурский гидрометцентр выдал прогноз на 9 мая. Судя по всему, кое-где дождь может подпортить праздник. В частности, днем во второй половине в Тындинском и Сковородинском районах прогнозируется дождь. На юге области также будет облачно и дождливо, но ночью. Что касается Благовещенска, то ночью здесь будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. А вот днем зато будет без осадков. Температура воздуха поднимется до +18, ветер будет юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду. Не так уж плохо!

К слову, амурчане уже подустали от неустойчивой весенней погоды: то солнце жарит, то ветер сносит… Вот, что по этому поводу сказали сотрудники Амурского гидрометцентра у себя в «Инстаграме»: «Весенние контрасты иногда веселят, иногда напрягают. В другое время года от погоды знаешь, что ждать: летом - дождей, зимой - морозов. А весной... Сегодня ночью сильный дождь шел в Магдагачинском районе - уже выпало 15 мм (40% нормы мая), а в Селемджинском районе хоть небольшой, но мороз - 5° ниже нуля. Но Селемджинский район северный, в отличие от Буреи - это юг области, а термометры и здесь показали 3° мороза. Месяц нескучной погоды продолжается».

О том, какие мероприятия пройдут в Благовещенске в День Победы, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU