С сегодняшнего дня в Благовещенске начинают отключать горячую воду

СЕГОДНЯ 02:02 2019-05-13T02:04:09+03:00

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С сегодняшнего дня, 13 мая, в Благовещенске начинаются отключения горячей воды в связи с подготовкой к следующему отопительному сезону. Ранее «КП-Благовещенск» публиковала полные графики отключения по районам.

Подготовка объектов теплоснабжения Благовещенска будет продолжаться до 6 сентября. Как сообщает Благовещенская ТЭЦ, с 13 по 15 мая будет проводиться проверка тепловых сетей повышенным давлением, а уже после гидравлических испытаний начнется летняя ремонтная кампания. «Амурские коммунальные системы» также начнут диагностику теплотрасс. Об этом сообщает мэрия Благовещенска.

График отключения.

Согласно графикам, с 13 по 15 мая воду отключат по всему городу, кроме котельных. А уже на следующий день, с 16 мая, более длительные отключения ждут жителей второго и третьего микрорайонов, а также районы КПП и ЦЭС.

График отключения.

ИСТОЧНИК KP.RU