В Благовещенск для новой набережной привезли 400 тонн гранита

15 Май 01:36 2019-05-15T01:36:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Из Хэйхэ в Благовещенск на баржах доставили 400 тонн гранита. Это бордюры, блоки, карнизный камень, которыми будут облицовывать новую набережную. Всего для берегоукрепления и реконструкции набережной в областной центр должны по частям привезти более 700 тонн гранита. Напомним, сейчас ведутся работы на участках №8 (от ул. Пионерской до Шимановского) и №9 (от ул. Шимановского до ул. Театральной).

Работы ведутся с прошлого года. Общая площадь реконструируемых участков составляет 22 гектара, а протяженность - 1220 метров. В этом году должны смонтировать чугунные опоры наружного освещения и сделать само наружное освещение, установить металлические ограждения и монолитные железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день гранитная часть набережной смонтирована уже на 30%. Изделия из чугуна в Благовещенск привезли с Каслинского завода, они смонтированы на 50%. Продолжаются работы по обустройству ливневой канализации на участках №8 и №9. В конце рабочие должны выполнить благоустройство и озеленение набережной. Строительство ведется по графику, завершиться оно должно уже в этом году - в конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="856" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/701142" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Амура в Благовещенске..3D-визуализация проекта

ИСТОЧНИК KP.RU