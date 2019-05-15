2019-05-15T01:36:39+03:00
Общество

В Благовещенск для новой набережной привезли 400 тонн гранита

Стройматериалы доставили на баржах из Хэйхэ [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Так по проекту будет выглядеть новый участок набережной. Фото: благовещенск.рфТак по проекту будет выглядеть новый участок набережной. Фото: благовещенск.рф
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Из Хэйхэ в Благовещенск на баржах доставили 400 тонн гранита. Это бордюры, блоки, карнизный камень, которыми будут облицовывать новую набережную. Всего для берегоукрепления и реконструкции набережной в областной центр должны по частям привезти более 700 тонн гранита. Напомним, сейчас ведутся работы на участках №8 (от ул. Пионерской до Шимановского) и №9 (от ул. Шимановского до ул. Театральной).

Работы ведутся с прошлого года. Общая площадь реконструируемых участков составляет 22 гектара, а протяженность - 1220 метров. В этом году должны смонтировать чугунные опоры наружного освещения и сделать само наружное освещение, установить металлические ограждения и монолитные железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день гранитная часть набережной смонтирована уже на 30%. Изделия из чугуна в Благовещенск привезли с Каслинского завода, они смонтированы на 50%. Продолжаются работы по обустройству ливневой канализации на участках №8 и №9. В конце рабочие должны выполнить благоустройство и озеленение набережной. Строительство ведется по графику, завершиться оно должно уже в этом году - в конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Как будет выглядеть набережная Амура в Благовещенске..3D-визуализация проекта

ИСТОЧНИК KP.RU

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