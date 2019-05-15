2019-05-15T10:19:54+03:00
Дом. Семья

Новую пару тигров встретили в Амурской области

Хищников привезли в специальных клетках
Юлия ГОМАН
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В Архаринском районе Приамурья встретили тигров Павлика и Елену, которых привезли из реабилитационного центра в Приморье, чтобы выпустить в дикую природу. Везли животных в специальных клетках.

«Размеры клеток подобраны специалистами с таким расчетом, чтобы дикие хищники в дороге не навредили себе и, занервничав, не разломали свой временный «домик». Из временного вольера в дикую природу тигры выйдут примерно через десять дней», - сообщают сотрудники управления по охране животного мира Амурской области в «Инстаграме».

Напомним, ранее сообщалось, что для краснокнижных «новоселов» в Приамурье подготовили временный вольер, где они будут проходить адаптацию. Полосатой парочке понадобится время на то, чтобы привыкнуть к новым условиям. Следить за передвижениями Павлика и Елены специалисты будут с помощью GPS-ошейников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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