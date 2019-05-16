«Чего я должен стесняться?»: амурский депутат объяснил свой трехкопеечный доход

16 Май 05:21 2019-05-16T05:21:22+03:00

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Известный в Благовещенске дизайнер и депутат амурского Заксобрания Сергей Труш резко ответил всем, кто заподозрил его в какой-то коррупции после обнародования доходов за 2018 год. Напомним, накануне появилась информация, что народный избранник указал в графе доходов всего 3 копейки. Сергей выложил очень эмоциональное видео на своей странице в «Инстаграме», в котором рассказал, что живет как простой гражданин.

«Чего я должен стесняться? Что мое ИП не приносит дохода? Ну, оно не приносит дохода. 3 копейки - вот доход. Потому что люди перестали заказывать интерьеры. Раньше заказы были. Года были пожирнее, и люди оплачивали проектную работу дизайнера. И мы могли месяц заниматься проектом и получать доход, который позволял платить налоги. Я это делал, мои прошлые декларации это показывают. Теперь я это не могу себе позволить», - признается депутат.

Также он подчеркнул, что работает как самозанятый гражданин, и если закон позволяет не платить налоги этой категории, то он это будет делать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/709010" frameborder="0"></iframe> Амурский депутат рассказал, почему заработал всего 3 копейки.Видео: instagram.com/trush_s.a

ИСТОЧНИК KP.RU