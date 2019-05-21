С благовещенских дорог откачивают воду после рекордного ливня

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-21T11:24:01+03:00

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В Благовещенске после прошедшего дождя работают дорожные службы. Сотрудники ГСТК откачивают воду с улиц. Начались работы еще накануне, а сегодня продолжились на проблемных местах, где еще оставалась вода.

По данным пресс-службы администрации Благовещенска, 20 мая спецтехника работала в течение дня районе перекрестков Воронкова - Кантемирова, Ленина - Нагорная, Институтская - Василенко, Шевченко - Ломоносова. Откачивать воду продолжали и ночью - на Политехнической - Ленина, Ленина - Нагорной, Амурской - Комсомольской, а также на КПП и в микрорайоне.

Напомним, 20 мая в Благовещенске выпало 30 мм осадков - это 70% от месячной нормы. Этот дождь побил рекорд, который держался более 80 лет. Как сообщает Амурский гидрометцентр, пока что это самый сильный дождь теплого сезона 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU