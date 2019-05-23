В Приамурье пару новых тигров выпустили в дикую природу

23 Май 11:03 2019-05-27T03:25:53+03:00

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В амурских лесах на двух тигров стало больше. Сегодня, 23 мая, в Архаринском районе специалисты открыли дверь временного вольера с «новоселами» - тиграми Еленой и Павликом, прибывших к нам из реабилитационного центра в Приморье. Дверь открыли дистанционно. Сообщается, что полосатая парочка адаптировалась к новым условиям и готова жить на воле. Правда, сразу же из вольера хищники выходить не стали.

- Когда именно это произойдет, будем отслеживать по установленным рядом с вольером камерам. Их планируется снимать только через двое суток. В это же время начнем разбирать вольер, который больше не нужен, - рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Когда следить за тиграми по камерам будет уже невозможно, делать это специалисты центра «Тигр», работающие сейчас в Архаринском районе, будут с помощью GPS- ошейников. Куда могут пойти животные, специалисты пока предсказать не могут. Возможно, они обоснуются в Хинганском заповеднике или вовсе уйдут в соседнюю Еврейскую автономную область.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/710506" frameborder="0"></iframe> В Приамурье поселилась пара новых тигров.На видео тигр перед отправкой из реабилитационного центра в Приморье. instagram.com/ohotaamur

ИСТОЧНИК KP.RU