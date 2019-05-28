2019-05-28T01:53:16+03:00
Происшествия

В Благовещенске снова эвакуировали посетителей торговых центров

Поступили звонки о взрывных устройствах
Полина ОЗЕРОВА
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Людей выводили на улицу, а на месте работали силовые ведомства. Фото: dpskontrol_28rusЛюдей выводили на улицу, а на месте работали силовые ведомства. Фото: dpskontrol_28rusФото: СОЦСЕТИ
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В Благовещенске пришлось эвакуировать посетителей сразу нескольких торговых центров: «Острова», «Мега», «Перекресток», «Зея», «Флагман» и т.д. Известно, что 27 мая в дежурную часть благовещенского отдела полиции поступили звонки о якобы заложенных там взрывных устройствах. Очевидцы сообщали, что людей выводили на улицу, а на месте работали силовые ведомства, а также сотрудники скорой помощи. К счастью, сообщения о взрывчатке оказались ложными. Об этом сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

- Заинтересованными службами осуществлены проверочные мероприятия. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено, - добавили в полиции.

Напомним, это не первый раз, когда в Благовещенске проходит массовая эвакуация из общественных мест. Так, 25 января из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах пришлось выводить людей из школ, вузов и торговых центров. Тогда ситуацию с сообщениями о ложных минированиях взяла на контроль прокуратура Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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