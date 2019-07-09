Амурского студента наградили именной шашкой

9 Июль 10:20 2019-07-09T10:20:00+03:00

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Вадим Гордиенко, студент третьего курса Амурского казачьего колледжа признается, что это его первая победа и что готовился он к соревнованиям три недели. Но с межрегиональных казачьих детских игр «Атаманец» он увозит именную шашку с гравировкой «Атаманец-2019» и надписью: «Душу – Богу, сердце – людям, честь – никому». Амурская команда также признана лучшей. Ей пришлось конкурировать с 150 участниками со всего Дальнего Востока.

- Национальные казачьи игры на берегу реки Бира прошли в нескольких видах. Казачата преодолевали полосу препятствий, демонстрировали приемы «школы выживания». Наиболее яркие и зрелищные состязания в казачьих воинских искусствах: фланкировке казачьей шашкой, нагайкой и пикой, стрельбе из пневматической винтовки и лука, метании ножа, сборке и разборке автомата и рубке лозы, - сообщают организаторы.

Амурчане получили главные призы соревнований и завоевали кубки за самые высокие знания истории казачества, за метание ножей и стрельбу из пневматического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU