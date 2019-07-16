2019-07-17T18:12:27+03:00
Общество

Канатную дорогу через Амур начнут строить с баржи на фарватере

Официальный старт работ по строительству канатной дороги между Россией и Китаем будет дан 18 июля в Благовещенске
Людмила СУДЕЙКИНА
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Канатная дорога протяженностью 973 метра во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут.

Символический старт проекту дадут на барже посреди реки Амур 18 июля. После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов.

В церемонии официального старта проекта примут участие губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, а так же первые лица приграничных городов и компаний-инвесторов.

Напомним, что межправительственное Соглашение о сооружении канатной дороги между двумя государствами было подписано в 2015 году. Реализация проекта началась в конце 2018 года, когда инвестором строительства со стороны России стала группа компаний «РЕГИОН», один из крупнейших частных инвестиционных холдингов страны. Объем ее вложений составит, по нынешним оценкам, более 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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