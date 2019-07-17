Прошедший ливень затопил детскую областную больницу в Благовещенске
Накануне, 16 июля, на Благовещенск обрушилась гроза с ливнем. О возможных ударах стихии жителей города и области предупреждали еще с 10 июля и синоптики и МЧС. Но от обильного дождя всё же пострадали частные подворья и несколько городских улиц, где ливневая канализация не справилась с объемом выпавших осадков.
Стихия добралась и до Амурской областной детской клинической больницы. Вода залила территорию больницы и попала в подвальные помещения.
- До трех часов ночи спасали больницу. Вода добралась до помещений, где хранятся пеленки, и до прачечных. Слава богу, что вода не попала в те помещения, откуда идет питание аппаратов ИВЛ, к которым подключены детки, - рассказала сотрудница медучреждения.
В управлении МЧС по Амурской области подтвердили, что выезжали откачивать воду с территории больницы. Сейчас воду полностью откачали, идет расчистка и сушка подвала.
ИСТОЧНИК KP.RU