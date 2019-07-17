2019-07-17T18:15:26+03:00
Общество

Амур одевают в красный гранит

Строители Благовещенска приступили к монтажу амфитеатра на набережной пограничной реки
Людмила СУДЕЙКИНА
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Для проведения различных культурно-массовых мероприятий на амфитеатре набережной оборудуют сцену в районе площади Ленина из уникальных гранитных блоков темно-серого и красного цветов.

Для освещения амфитеатра будут установлены 12 опор высотой 5 метров и 2 прожекторные мачты высотой 11 метров. Также для освещения части набережной от улицы Пионерской до улицы Театральной решили установить 42 опоры освещения из чугунного литья, которые были изготовлены в городе Касли Челябинской области. Причем опоры из знаменитого каслинского литья изготовят индивидуально по чертежам для Благовещенска.

Строители обещают, что закончить работы уже к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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