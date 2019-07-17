Амурские охотоведы очистили от брошенных сетей больше тридцати озер

17 Июль 09:45 2019-07-17T18:16:15+03:00

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Амурские охотоведы прошли 219,5 километров береговой линии и убрали опасный мусор с 13 водоемов, а брошенные сети вытащили из 34 озер. Порядок навели в Тамбовском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском и Благовещенском районах.

- По сравнению с прошлым годом мусора стало меньше. В основном это пакеты, пустые бутылки и другие следы активного отдыха амурчан. К сожалению, рыбаки продолжают «забывать» в водоемах обрывки сетей. А в этом мусоре гибнет множество мелкой живности - рыбы, птицы и небольшие зверьки, которые запутываются в сетях и уже не могут выбраться, — рассказал замначальника отдела Дирекции по охране животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

ИСТОЧНИК KP.RU