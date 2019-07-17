Амурские охотоведы очистили от брошенных сетей больше тридцати озер
Амурские охотоведы прошли 219,5 километров береговой линии и убрали опасный мусор с 13 водоемов, а брошенные сети вытащили из 34 озер. Порядок навели в Тамбовском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском и Благовещенском районах.
- По сравнению с прошлым годом мусора стало меньше. В основном это пакеты, пустые бутылки и другие следы активного отдыха амурчан. К сожалению, рыбаки продолжают «забывать» в водоемах обрывки сетей. А в этом мусоре гибнет множество мелкой живности - рыбы, птицы и небольшие зверьки, которые запутываются в сетях и уже не могут выбраться, — рассказал замначальника отдела Дирекции по охране животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.
ИСТОЧНИК KP.RU