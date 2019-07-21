В Приамурье на размытой федеральной трассе восстановили движение

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-21T09:09:05+03:00

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В Сковородинсколм районе Амурской области, где сегодня произошел провал дорожного полотна на федеральной трассе «Амур», ввели режим ЧС.

После произошедшего утром разрушения дорожного полотна на федеральной трассе «Чита-Хабаровск» в районе поселка Ерофей Павлович, в Сковородинском районе ввели режим ЧС. Для застрявших в образовавшейся пробке людей развернули пункты временного размещения граждан. Но проезд удалось восстановить.

Как оказалось, из-за ливней разрушилась водопропускная труба под насыпью. Сейчас на месте провала идет отсыпка земляного полотна. По данным ФКУ ДСД «Дальний Восток», на месте работают 29 единиц спецтехники, включая кран, фронтальный погрузчик, автогрейдер, экскаватор, каток и 17 самосвалов и 34 рабочих. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме.

К 12:50 по местному времени отсыпали провал по левой полосе проезжей части — движение по автодороге «Амур» открыто. На месте установили временные знаки, доставили передвижные светофоры.

«Параллельно ведется работа по устройству временного объезда разрушенного участка автомобильной дороги. Ориентировочное время запуска движения по временной схеме 14:00. На место происшествия организована доставка питания, проводится опрос водителей и пассажиров о дополнительных потребностях на период восстановительных работ», — говорится в сообщении ФКУ ДСД «Дальний Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU