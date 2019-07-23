2019-07-23T07:42:12+03:00
Общество

В еще одном районе Приамурья введен режим ЧС

Сковородинский район стал седьмым
Людмила СУДЕЙКИНА
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Решение о введение режима ЧС в Сковородинском районе принято на районной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы Сковородинского района Алексея Прохорова.

На 23 июля в Неверском сельсовете зафиксировано поднятие уровня воды реки Большой Невер от 80 до 100 см., который продолжает подниматься. В селе дождевой и грунтовой водой подтоплены земельные участки. Кроме этого размыто дорожное полотно на нескольких участках.

В зону затопления попало 40 приусадебных участков, в которых проживают 96 граждан, из них 20 несовершеннолетних детей. Там же в 8 домовладениях затоплены приусадебные участки, и вода в домах поднялась выше уровня пола.

Оперативно организовано размещение эвакуированных жителей в пункте временного размещения, находящемся в здании школы, обеспечено дежурство членов КЧС в районе затопления, проводится постоянный мониторинг уровня воды в зоне затопления.

Напомним, в Приамурье ранее уже на шести территориях введен режим ЧС: в Благовещенскк, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском, Тамбовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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