Амурчан приглашают пройти обследование на онкологию

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-26T07:42:49+03:00

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Амурский областной онкологический диспансер в субботу, 27 июля, проводит День открытых дверей. Акция направлена на формирование онконастороженности у населения. Специалисты - врачи-онкологи (онколог, маммолог, уролог, акушер-гинеколог) будут вести прием с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 110, поликлиника ГАУЗ АО АООД. В ходе акции будет осуществляться забор крови у лиц старше 40 лет на онкомаркеры. Предварительная запись не требуется, основное требование - сдача анализа крови натощак. Всем желающим пройти обследование необходимо предварительно записаться по телефону 8914-556-66-11. «Обращаем внимание, что День открытых дверей проводится с целью выявления фоновой патологии и новых случаев злокачественных опухолей видимых локализаций, поэтому пациентам с установленным диагнозом, мы просим планировать визит в онкодиспансер согласно срокам наблюдения, исключая 27 июля», - поясняет главный врач ГАУЗ АО АООД Светлана Леонтьева. Всем обратившимся необходимо иметь при себе полис медицинского страхования, паспорт, СНИЛС и результаты предварительных обследований, если есть.

ИСТОЧНИК KP.RU