2019-07-29T06:30:08+03:00
Общество

В районах подтопления в Приамурье запретили продажу алкоголя

Прокурор области поддержал предложение губернатора
Людмила СУДЕЙКИНА
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Решение о запрете продажи алкогольных напитков приняли сегодня на заседании комисси по чрезвычайной ситуации в правительстве Амурской области. Предложение об ограничении розничной торговли спиртным внес глава региона Василий Орлов, его поддержал прокурор области Руслан Медведев.

Напомним, такие меры уже принимались после наводнения в 2013 году и показали свою эффективность. Тогда в области, несмотря на тяжелую обстановку, вызванную стихийным бедствием, существенно сократилось число бытовых преступлений, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В последствии в области действовало ограничение продажи спиртного до 19-00, затем до 21-00.

На контроле власти держать и цены в магазинах на продукты первой необходимости. Чтобы избежать их необоснованного роста по торговым точкам накануне в Благовещенске прошла комиссия, повышения не нашли. Но власти просят жителей сообщать в мэрию о резком росте цен на продукты в своих магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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