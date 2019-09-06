Погода в Благовещенске поставила первый осенний рекорд

СЕГОДНЯ 02:41 2019-09-06T02:42:25+03:00

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Лето в областном центре выдалось не жарким, зато осень успела поставить температурный рекорд, едва начавшись. Об этом сообщают специалисты Амурского Гидрометцентра.

- Утром 5 сентября столбик термометра в Благовещенске показывал плюс 18 градусов, а в течение всей ночи он не опускался ниже плюс 17,9, что означает, что минувшая ночь стала самой теплой (на эту дату) за всю историю наблюдений за погодой, - говорят синоптики.

Прежний рекорд принадлежал ночи 1988 года, с 4 на 5 сентября столбик термометра держался на отметке плюс 16,3 градуса. Норма же для этого периода на 6 - 7 пунктов ниже.

Самая же теплая ночь сентября была зарегистрирована в 2010 году 15-го числа. Тогда ночная температура поднялась до 20 с половиной градусов, что характерно для июля, но никак не для первого осеннего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU