Погода в Благовещенске установила новый рекорд

9 Сент. 02:48 2019-09-09T02:48:34+03:00

Такой жаркой субботы не было вот у;е 12 лет

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Сентябрь не перестает радовать амурчан теплыми деньками. На выходных был зафиксирован еще один тепловой рекорд.

- 7 сентября побаловало Приамурье летним теплом: на юге Амурской области - в Константиновском, Михайловском районах и в Благовещенске столбик термометра поднялся до отметки плюс 29 градусов, - сообщают в Амурском Гидрометцентре.

Тепло было и в других уголках области, температура держалась в пределах 23 - 28 градусов тепла. Такая жара характерна скорее для июля, чем для сентября. Не повезло лишь жителям северо-запада, там действует атмосферный фронт, а потому воздух нагрелся лишь до 15 - 19 градусов.

К слову, в Благовещенске 7 сентября такой жары не было вот уже 12 лет, рекорд 2007 года лишь на одну десятую ниже нового.

А пока амурчане радуются теплу, синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра. Всему виной тайфун «Линглинг», который пройдет недалеко от восточной границы Приамурья.

Напомним, первый осенний рекорд в этом году был зафиксирован 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU