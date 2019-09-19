2019-09-19T13:11:43+03:00
Общество

Из-за ремонта дорог в Благовещенске изменится маршрут автобуса №12

Выбирать объездные пути просят и автовладельцев
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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20 сентября на ремонт закроется участок улицы Зейская от Пушкина до Лазо. На этом отрезке коммунальщики будут восстанавливать повреждения на сетях инженерных коммуникаций.

Из-за перекопа изменится маршрут движения автобуса №12. Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: ул. Зейская – ул. Чайковского – ул. Ленина – ул. Лазо и далее по действующему маршруту.

- Посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Как долго продлится ремонт на Зейской не уточняется. Автовладельцев просят выбирать альтернативные пути движения.

Напомним, также на сегодняшний день остаются перекрытыми: четверть дороги на пересечении улиц Тенистая и Калинина (до 21 сентября), Комсомольская от Красноармейской до Горького (до 10 октября), половина проезжей части на Ленина между Нагорной и остановкой «Конечная Верхблаговещенское» (до 15 октября), половина дороги на перекрестке Горького – Партизанская (до 24 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU

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