Из-за ремонта дорог в Благовещенске изменится маршрут автобуса №12
20 сентября на ремонт закроется участок улицы Зейская от Пушкина до Лазо. На этом отрезке коммунальщики будут восстанавливать повреждения на сетях инженерных коммуникаций.
Из-за перекопа изменится маршрут движения автобуса №12. Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: ул. Зейская – ул. Чайковского – ул. Ленина – ул. Лазо и далее по действующему маршруту.
- Посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.
Как долго продлится ремонт на Зейской не уточняется. Автовладельцев просят выбирать альтернативные пути движения.
Напомним, также на сегодняшний день остаются перекрытыми: четверть дороги на пересечении улиц Тенистая и Калинина (до 21 сентября), Комсомольская от Красноармейской до Горького (до 10 октября), половина проезжей части на Ленина между Нагорной и остановкой «Конечная Верхблаговещенское» (до 15 октября), половина дороги на перекрестке Горького – Партизанская (до 24 сентября).
ИСТОЧНИК KP.RU