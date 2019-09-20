На репетиции в Благовещенске актеру Максиму Колосову в глаз вошла строительная стяжка

СЕГОДНЯ 03:42 2019-09-20T03:42:53+03:00

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О ЧП на фестивале кино и театра «Амурская осень» рассказал актер Максим Колосов. Во время репетиции звездный гость повредил глаз.

«Так уж совпало: исторический кадр, сделанный аккурат за десять минут до того, как, во время репетиции драки, в мой глаз вошла строительная стяжка и стесала мне верхний слой роговицы», - написал артист у себя на странице в Instagram.

Участнику фестиваля пришлось два дня соблюдать постельный режим, но, к счастью, все обошлось. Артист выразил благодарность всем, кто поддержал его в эти дни. И отдельно поблагодарил амурских медиков.

«Врачи, и им отдельное спасибо - за оперативность и профессионализм во время ночного приезда и во время дневного приема, сказали одно: «Буду жить!» Надеюсь, имели ввиду - мой глаз...», - поделился Максим Колосов.

Напомним, зрителям актер известен по таким фильмам как «Амазонки», «Взрослые дочери», «Лиризмы». В первый день фестиваля Максим вел церемонию открытия вместе с Лизой Арзамасовой.

ИСТОЧНИК KP.RU