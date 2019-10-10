Больше половины перекопов в Благовещенске уже закрыто

СЕГОДНЯ 03:34 2019-10-10T03:34:18+03:00

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В областном центре завершается ремонт дорог. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» власти должны были отремонтировать 23 участка дорог. Работы закончены уже на 13 из них. Сейчас там идет комиссионная приемка.

- Поскольку Благовещенск в рамках нацпроекта заявлен до 2024 года, в настоящее время уже формируется перечень участков улично-дорожной сети города на следующий год, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

В первую очередь внимание будет уделено магистральным улицам, на которые приходится большая нагрузка. Напомним, в начале октября благовещенцы также поучаствовали в выборе дорог, нуждающихся в ремонте. Среди горожан провели опрос. Жители выделили улицы Калинина, Горького, Политехническая, Театральная, Строителей и Воронкова.

ИСТОЧНИК KP.RU