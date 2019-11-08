2019-11-08T06:51:37+03:00
Общество

Между Благовещенском и Хэйхэ ограничено движение пум

Коррективы в расписание внесло ухудшение ледовой обстановки на реке
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Ограничение на движение судов на воздушной подушке между Благовещенском и Хэйхэ ввели 7 ноября. Из-за резкого похолодания ухудшилась ледовая обстановка на реке, на поверхности образовались торосы, которые мешают движению пум, сообщают в министерстве экономического развития Амурской области.

В ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» рассказали, что курсировать между берегами продолжают девять судов на воздушной подушке. При этом продажа билетов ограничена. Из-за ледяных наростов вес пум увеличивается, суда уже не могут принять столько же пассажиров как раньше

Амурчанам советуют отложить поездки в Китай до улучшения ледовой обстановки.

Напомним, пумы были спущены на реку 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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