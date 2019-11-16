Лед на Амуре оставил благовещенцев практически без воды

16 Нояб. 08:23 2019-11-16T08:23:10+03:00

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16 ноября во многих домах Благовещенска начались перебои с водоснабжением: у одних снизился напор воды, у других из крана перестало течь совсем. Оказалось, что причина перебоев – шуга на Амуре.

- Из-за резкого похолодания, река Амур наполнилась мелкой крошкой льда. По реке идет шуга. Это естественный ежегодный процесс, к сожалению не подвластный Амурским коммунальным системам. Внутри реки Амур оголовки, мелкая сетка 1 на 1 см, чтобы не смогли при заборе воды в питьевую воду попасть даже мальки. Сейчас эта сетка забита мелкой кашей ледяной, - объясняет Светлана Соловьева, начальник управления внешних связей АО «Амурские коммунальные системы».

Когда именно проблема будет устранена не известно, все зависит от погоды. Как только река покроется коркой льда ситуация с водоснабжением нормализуется.

- Возможно, это будет сегодня ночью возможно через два дня. Мы предсказать не можем. Это ситуация повторяется каждый год, но в разной степени, - добавила Светлана Соловьева.

Напомним, ранее из-за торосов на Амуре домой из Китая не смогла вернуться делегация амурских студентов и преподавателей. Амурчанам пришлось ночевать на китайском берегу. Детей разместили в общежитии Хэйхэского университета, преподаватели поселились в гостиницах. Утром 16 ноября делегацию переправили в Благовещенск.

ИСТОЧНИК KP.RU