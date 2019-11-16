Гендиректора ЧОПа, охранявшего благовещенский колледж, заключили под стражу на два месяца

16 Нояб. 08:36 2019-11-16T09:47:09+03:00

Охранник, дежуривший в день трагедии, задержан на 72 часа

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Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу генерального директора охранного предприятия «Сириус-А», обеспечивающего безопасность в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В заключении он пробудет до 14 января.

- По данным следствия, обвиняемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 2019 года 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу, - говорят в СУ СКР по Амурской области.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине – 10 лет лишения свободы.

Сам охранник, дежуривший в день ЧП, задержан на 72 часа. Следователи также намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU