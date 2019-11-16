2019-11-16T09:47:09+03:00
Общество

Гендиректора ЧОПа, охранявшего благовещенский колледж, заключили под стражу на два месяца

Охранник, дежуривший в день трагедии, задержан на 72 часа
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Фото: sledcom.ruФото: sledcom.ru
Изменить размер текста:

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу генерального директора охранного предприятия «Сириус-А», обеспечивающего безопасность в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В заключении он пробудет до 14 января.

- По данным следствия, обвиняемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 2019 года 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу, - говорят в СУ СКР по Амурской области.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине – 10 лет лишения свободы.

Сам охранник, дежуривший в день ЧП, задержан на 72 часа. Следователи также намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В правительстве определили сумму компенсаций для семей погибшего и пострадавших в благовещенском колледже студентов

После ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где четверокурсник Данил Засорин расстрелял студентов, губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибшего и пострадавших студентов. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания

Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)

«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной (подробнее)

Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске организуют подвоз воды в дома, оставшиеся без водоснабжения
Лед на Амуре оставил благовещенцев практически без воды
В правительстве определили сумму компенсаций для семей погибшего и пострадавших в благовещенском колледже студентов
Конфликт в благовещенской школе благополучно разрешился
Благовещенские оружейники: в магазине ружье как у студента-стрелка не найти
Врачи о пострадавших в благовещенском колледже: «Угрозы для жизни нет»
Задержан гендиректор ЧОПа, охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба
«Никто бы не смог это остановить»: в Сети распространяется последнее послание стрелка из Благовещенского колледжа
Амурские следователи выясняют причины трагедии, произошедшей в колледже
Один из пострадавших в благовещенском колледже находится в тяжелом состоянии
Мэр Благовещенска выехала в колледж, где произошла стрельба
Губернатор Приамурья прокомментировал стрельбу в колледже
Стрельба в центре Благовещенска: есть погибшие и пострадавшие
На Амуре пройдут первые российско-китайские автомобильные игры
В Благовещенске зальют около 60 катков