Гендиректора ЧОПа, охранявшего благовещенский колледж, заключили под стражу на два месяца
Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу генерального директора охранного предприятия «Сириус-А», обеспечивающего безопасность в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В заключении он пробудет до 14 января.
- По данным следствия, обвиняемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. В результате 14 ноября 2019 года 19-летней учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу, - говорят в СУ СКР по Амурской области.
Максимальное наказание, которое грозит мужчине – 10 лет лишения свободы.
Сам охранник, дежуривший в день ЧП, задержан на 72 часа. Следователи также намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU