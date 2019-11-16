В правительстве определили сумму компенсаций для семей погибшего и пострадавших в благовещенском колледже студентов
После ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где четверокурсник Данил Засорин расстрелял студентов, губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибшего и пострадавших студентов.
- На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
После трагедии министерство образования и науки Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях. Также муниципалитетам поручено создать собственные психологические службы. А с целью урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в области на базе областного института развития образования создана консультационная служба психолого-педагогической помощи. Обратиться к специалистам центра можно по телефонам 8(4162)226-247 и 8(4162)226-250.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Задержан гендиректор ЧОПа, охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания
Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)
Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске
Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)
«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной (подробнее)
Губернатор Приамурья считает главной причиной бойни в колледже и конфликта в школе буллинг (подробнее)
«Имитируют охрану»: почему существующие меры безопасности в школах бесполезны (подробнее)
Врач-психиатр о поступке благовещенского стрелка (подробнее)
Эксперты о ситуации в Благовещенске: В России не ограничивают доступ неадекватов к оружию (подробнее)
«Не могу представить, что его сподвигло» - знакомый стрелка о трагедии в Благовещенске.
ИСТОЧНИК KP.RU