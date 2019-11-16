В правительстве определили сумму компенсаций для семей погибшего и пострадавших в благовещенском колледже студентов

16 Нояб. 07:46 2019-11-16T07:49:19+03:00

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После ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где четверокурсник Данил Засорин расстрелял студентов, губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибшего и пострадавших студентов.

- На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

После трагедии министерство образования и науки Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных организациях. Также муниципалитетам поручено создать собственные психологические службы. А с целью урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в области на базе областного института развития образования создана консультационная служба психолого-педагогической помощи. Обратиться к специалистам центра можно по телефонам 8(4162)226-247 и 8(4162)226-250.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743963" frameborder="0"></iframe> «Не могу представить, что его сподвигло» - знакомый стрелка о трагедии в Благовещенске.

ИСТОЧНИК KP.RU