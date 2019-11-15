Задержан гендиректор ЧОПа, охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба

15 Нояб. 03:28 2019-11-16T08:36:06+03:00

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»

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14 ноября был задержан генеральный директор частного охранного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Уголовное дело завели по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность, - сообщают в СУ СКР оп Амурской области.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователи собираются ходатайствовать о заключении его под стражу. Также задержан охранник, дежуривший в этот день в колледже.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», но уже на сотрудников колледжа.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу. Тем временем близкие погибшего от рук стрелка студента собирают деньги на похороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU