2019-11-14T09:54:28+03:00
Происшествия

Пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже прооперировали

Один из ребят до сих пор находится в тяжелом состоянии
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Дарья ПрокопьеваФото: Дарья Прокопьева
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Руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин рассказал о состоянии подростков, получивших ранения в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Ребят в отделение доставили около 11 часов.

- У одного ребенка ранение шеи, задняя часть головы, затылочная область и левая надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение ягодичной области. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, он находится в реанимации, второй ребенок средней степени тяжести находится в отделении, - сообщил Владимир Дудкин.

Второй пострадавший находится в Благовещенской городской больнице, где ему также сделали операцию. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Молодой человек находится в реанимации.

Напомним, около 11 часов утра студент колледжа Данил Засорин открыл огонь по студентам. Один человек погиб, трое были ранены. Сам стрелок покончил с собой.

Руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин рассказал о пострадавших в Амурском колледже строительства и ЖКХ.Руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин рассказал о пострадавших в Амурском колледже строительства и ЖКХ

ИСТОЧНИК KP.RU

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