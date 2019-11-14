У охранника благовещенского колледжа, где произошла стрельба, не было разрешения на работу

Вечером 14 ноября в правительстве Амурской области прошло экстренное совещание, посвященное ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Силовики и представители министерств рассказали о проделанной за день работе и проверках.

В частности начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области Юрий Шишленин сообщил, что охранник в колледже был «ненастоящим».

- Данный колледж на основании подписанного контракта охранял ЧОП «Сириус А». На данное время охранник, который находился на посту, оформлен соответствующим образом не был, проходил так скажем по временному документу, разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел. Сейчас органы прокуратуры проводят проверку, запросили материалы по ЧОПу когда проходили проверки, - отметил Юрий Валерьевич.

Также глава амурского управления Росгвардии рассказал, что еще в 2018 году ведомство выходило с просьбой усилить антитеррористические меры, но услышано не было.

- Это общая болезнь и с ней мы боремся уже три года. В конце 18-го года мы выходили на законодательное собрание, обсуждали эти моменты, по категорированию в целом, по работе ЧОПов. Из-за большого дефицита суммы на антитеррористическую защищенность, деньги так и не были выделены, не рассматривался этот вопрос, - подытожил свое выступление Юрий Шишленин.

Пробелы в обеспечении безопасности отметили также представители прокуратуры и полиции.

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Было предложено провести проверки во всех образовательных учреждения, а также на социальных объектах и в учреждениях здравоохранения. Кроме того, силовики считают, что во всех школах, вузах и сузах необходимы рамки металлодетекторов. В некоторых учреждениях таковые уже имеются.

- Мы собрали информацию по установке в наших образовательных организациях стационарных металлодетекторов, которые были переданы в пользование в муниципальные образовательные учреждения. Они распределены в 20 школ города Благовещенска в количестве 30 единиц, 5 средне-профессиональных организаций, 6 единиц, дополнительное образование 5 юридическим лицам, - сообщила Лариса Закирова, исполняющий обязанности министра образования и науки области.

Также по ее словам, колледж будет закрыт до понедельника.

В завершении губернатор области Василий Орлов поручил создать межведомственную группу, которая выработает комплекс мер, направленных на недопущение рецидива. Возглавлять эту группу он будет лично.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.

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