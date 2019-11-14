«Так жалко его»: студенты обсуждают кровавую бойню в амурском колледже строительства и ЖКХ

Оцепление на пересечении улиц Красноармейская и Шевченко вызвало недоумение и раздражение у благовещенцев. «Опять учения свои проводят», нервно отмахивались горожане. В начале 11 утра еще никто не знал, что в стенах Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства развернулась настоящая трагедия. Студент-компьютерщик четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по однокурсникам. «Комсомолка» установила хронологию событий и попыталась разобраться в причинах произошедшего.

Зашел под «Нирвану»

Как рассказывают друг другу в мессенджерах горожане, тем утром Данил Зорин сказал маме, что ему ко второй паре и спокойно ушел. В колледже молодой человек зашел в туалет, где собрал ружье ИЖ-81, и направился в аудиторию. По словам очевидцев, студент зашел под песню группы «Нирвана», вытолкнул из кабинета преподавательницу, а потом начал стрелять в студентов. Кто-то успел спрятаться, но четверым не повезло. Один из парней был убит, еще трое получили ранения.

Фото: Дарья Прокопьева

Тем временем молодая преподавательница кинулась звать на помощь. В панике женщина вбежала в магазин неподалеку, просила вызвать полицию.

- У нас в магазине здесь спрятали девчонку, молоденькую совсем учительницу, которую он выкинул из кабинета. Она забежала на наш пост охраны, сказала, чтобы вызывали полицию. Мы позвонили в 112, наш вызов был первым. Я в шоке. Охранник пропустил его, просто пропустил! То есть, он зашел с оружием, его собрал и зашел в кабинет абсолютно беспрепятственно! – рассказывает продавщица торговой точке.

В это же время одному из студентов посчастливилось наткнуться на наряд ДПС. Полицейские кинулись на место происшествия.

- Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа, - сообщили нам в УМВД России по Амурской области.

В той самой аудитории Данил Засорин и покончил с собой.

Месть за девушку или старые обиды?

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники СУ СКР по Амурской области выясняют причины трагедии. На помощь амурским следователям уже выехали москвичи. Уже установлено, что оружие, из которого стрелял Засорин, было его собственным. Все документы на него в порядке.

Фото: Дарья Прокопьева

Между тем, благовещенцы строят свои версии. По одной из них студент мстил за девушку, над которой якобы надругались однокурсники. Правда, заявлений в полицию о подобных происшествиях не поступало. Информацию проверяют силовики.

По другой версии, парня довели до беды издевки однокурсников. В сети даже есть аудиозапись, на которой один из бывших студентов рассказывает об издевательствах над Данилом.

«Друг мне рассказывает: «Сидим на паре, а до пары он подходит ко мне, этот Данил, которого клевали вечно, и спрашивает: «Ты жить хочешь?». Я его послал нафиг. Потом начинается пара, этот *** залетает, хватает училку, молодая училка, он ее выкидывает из аудитории и начинает шмалять. В двоих он шмальнул, а я в окно выпрыгнул». А до этого, за день или два, они его то ли избили, то ли что… Ну он ***, его доставали жестко. Вот друг и говорит, мол, его хотел застрелить, а он в окно выпрыгнул. Только что с ним разговаривал, он толком ничего сказать не может, сидит, трясется», - говорит молодой человек, перемежая речь отборным матом, как знаками препинания.

Тихий мальчик

О личности погибшего стрелка известно пока не много. В колледж он поступил в 2016 году, учился на компьютерщика. По сети гуляет якобы выписка из его школьного дела. В ней говорится, что Данил Засорин был спокойным и уравновешенным учеником, в конфликтах не замечен, вредных привычек не имел. Учился на четверки и тройки. Увлекался компьютерными играми. На контакт активно не шел, предпочитал общение только с близкими.

Фото: соцсети

Таким его вспоминают и однокурсники, с которыми удалось поговорить нашему корреспонденту на месте событий.

- Да тихий он был какой-то, неприметный что ли. Не слышал за него ничего плохого. Хотя говорят в группе к нему плохо относились, а он ответить не мог, - рассказал один из студентов.

- Симпатичный такой мальчик, видела его в колледже. Не знаю, правда, была ли у него девушка. Но, говорят, что была. Зачем ему это все понадобилось, я вообще не понимаю. Так жалко его, - со слезами на глазах говорит другая студентка.

Сейчас следователи работают с компьютером и личными записями молодого человека, чтобы выяснить, что заставило «тихого мальчика» взяться за ружье.

Двое в тяжелом состоянии

А пока силовики докапываются до истоков трагедии, в больницах прооперировали пострадавших в перестрелке. Напомним, двое 17-летних ребят были доставлены в Амурскую областную детскую больницу. Третий пострадавший 20 лет был доставлен в городскую больницу.

Фото: Сергей Петров

О состоянии подростков, рассказа руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

- У одного ребенка ранение шеи, задняя часть головы, затылочная область и левая надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение ягодичной области. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, он находится в реанимации, второй ребенок средней степени тяжести находится в отделении, - сообщил Владимир Дудкин.

Второй пострадавший находится в Благовещенской городской больнице, где ему также сделали операцию. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Молодой человек находится в реанимации.

Меры безопасности снова усилят

Городские и областные власти оперативно отреагировали на произошедшее. Губернатор области Василий Орлов высказался у себя на странице в Instagram.

«Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», - написал губернатор.

Глава города Валентина Калита выезжала на место происшествия лично.

- Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Дог конца дня управление образования должно провести полную ревизию наличия турникетов, тревожной кнопки, рамок металлодетекторов, проверить, как осуществляется пропускной режим, как ведется видеонаблюдение. Проверки будут проведены также в учреждениях допобразования, библиотеках, спортивных школах и других объектах. В случае необходимости в кратчайшие сроки будет подготовлено предложение для изменений в бюджете с учетом затрат на выполнение этих мероприятий.

Отдельное распоряжение направили управлению по физкультуре, спорту и делам молодежи. Там должны провести собрание с руководителями спортивных федераций и проинструктировать их об обязанности обеспечивать безопасность детей на соревнованиях и тренировках.

Рекомендации дали и владельцам торгово-развлекательных центров. Им необходим обратить внимание на безопасность заведений.

Георгий Бовт: Стрельба в колледже произошла из-за того, что вовремя не был разрешен конфликт с другими учащимися 00:00 00:00

Завтра, 15 ноября, начальник управления образования должен провести во всех образовательных учреждениях педсоветы, на которых особое внимание уделят морально-психологическому климату в целом в учреждениях. Разъяснительную работу проведут и с родителями.

Напомним, после происшествия в детском саду Ненецкой автономной области все образовательные учреждения города были проверены на предмет безопасности. Как же вышло, что после этого в здание колледжа смог спокойно войти человек с оружием будет установлено в ходе проверки.

Между тем, со слов и.о. заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова завтра образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме. Кроме того, с завтрашнего дня в колледже начнут работу специалисты службы психолого - педагогической, методической и консультативной помощи, созданной в Амурском областном институте развития образования. Сотрудники службы окажут психологическую помощь студентам и педагогам.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.