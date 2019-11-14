Губернатор Приамурья прокомментировал стрельбу в колледже
Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram отреагировал на ЧП произошедшее в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
«Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», - написал губернатор.
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Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU