Губернатор Приамурья прокомментировал стрельбу в колледже

14 Нояб. 07:01 2019-11-14T17:37:51+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram отреагировал на ЧП произошедшее в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», - написал губернатор.

Георгий Бовт: Стрельба в колледже произошла из-за того, что вовремя не был разрешен конфликт с другими учащимися 00:00 00:00

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU