Амурские следователи выясняют причины трагедии, произошедшей в колледже

14 Нояб. 09:24 2019-11-14T17:33:49+03:00

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Следователи продолжают выяснять обстоятельства стрельбы, произошедшей в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Специалисты работают, как на месте происшествия, так и дома у Данилы Засорина, напавшего на студентов. Сотрудники СК проверяют личные записи молодого человека и его компьютер.

Также специалистам предстоит установить, откуда у студента колледжа ружье. На одном из Telegram-каналов сообщается, что, по словам родителей Данилы, на ружье он накопил сам и хранил его по всем правилам в сейфе. Родным молодой человек объяснил, что увлекся охотой, выезжал пострелять по банкам. В СУ СКР по Амурской области подтверждают, что разрешение на ружье у парня действительно было.

Также со слов родителей сообщается, что накануне вечером Данил вел себя как обычно. Утром, сказал маме, что ему ко второй паре, и ушел.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU