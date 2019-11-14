2019-11-14T17:33:10+03:00
Происшествия

Мэр Благовещенска выехала в колледж, где произошла стрельба

Меры безопасности в других образовательных учреждениях будут усилены
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Дарья ПрокопьеваФото: Дарья Прокопьева
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Глава областного центра Валентина Калита выехала на место происшествия в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

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Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.

Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU

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