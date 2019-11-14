Мэр Благовещенска выехала в колледж, где произошла стрельба
Глава областного центра Валентина Калита выехала на место происшествия в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.
Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку
ИСТОЧНИК KP.RU