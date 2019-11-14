Один из пострадавших в благовещенском колледже находится в тяжелом состоянии

14 Нояб. 07:33 2019-11-14T17:33:31+03:00

Двое пострадавших находятся в АОДКБ, еще один городской больнице

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В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии студентов, пострадавших при перестрелке в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Известно, что одному из них 20 лет, двум другим – по 17. У всех троих множественные огнестрельные ранения.

- Двое пострадавших подростков госпитализированы в АОДКБ (один в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести). Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают всю необходимую помощь, - сообщают в ведомстве.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU