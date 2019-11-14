В Благовещенске собирают деньги на похороны погибшего в перестрелке студента

После трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ днем 14 ноября была разноречивая информация о судьбе студента Алексея Голубничего. До последнего родные и близкие надеялись, что парень ранен, но позже все-таки подтвердили, что Алексей погиб.

Среди амурчан также стала распространяться информацию о сборе средств на похороны погибшего студента. Журналист «КП» связался с Данилом Бондаренко, чей номер телефона указан в сообщении о сборе денег. В беседе парень отметил, что является близким другом погибшего и знал Алексея с самого детства.

- Его мама рассказала, что он погиб на месте. Было очень много разной информации, в том числе и о том, что его доставили в больницу. Женщина лично приезжала в детскую областную больницу, но сына там не нашла. Как все-таки позже стало известно его родным, он скончался на месте от выстрела в голову, - поделился друг убитого в перестрелке студента.

Фото: соцсети

Инициатива о сборе средств принадлежит друзьям погибшего. Родители парня к этому не имеют отношения.

- Люди живо откликнулись на наш призыв о помощи, присылают деньги не только из Амурской области, но и со всей страны. Все, что будет собрано, мы передадим Лешиным близким, - подытожил Данил Бондаренко.

Алексей Голубничий родился в селе Среднебелое, ему было всего 19 лет. Люди, знавшие его лично, сообщают, что погибший собирался жениться на своей девушке Дарине. Парень планировал сделать предложение буквально на днях, девушка мечтала связать с ним свою судьбу.

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Все, кто желает оказать материальную поддержку семье Алексея Голубничего, могут перевести деньги по номеру телефона 8-914-588-05-20 (Данил Алексеевич Б.).

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11 утра. Студент четвертого курса Данил Засорин открыл стрельбу по студентам, а после покончил с собой. В результате кроме самого стрелка погиб еще один молодой человек, еще трое были доставлены в больницу. Двое находятся в реанимации, но их состояние стабильное. Губернатор области Василий Орлов пообещал материальную помощь семьям погибших и пострадавших. На место происшествия выезжала мэр города Валентина Калита, которая поручила усилить меры безопасности и в других учебных учреждениях. Причины трагедии выясняют следователи.Также стало известно, что у охранника колледжа даже не было разрешения на работу.

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