Губернатор Приамурья считает главной причиной бойни в колледже и конфликта в школе буллинг

Конфликт из-за драк в благовещенской школе и стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ возникли по одной причине – из-за травли. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов заявил на сессии депутатов Законодательного собрания региона.

- Похожая ситуация была в 26-й школе Благовещенска, - высказался губернатор, говоря о трагедии в амурском колледже. - Причины конфликтов имеют одну почву – так называемого буллинга, когда ребенок оказывается в некомфортной атмосфере. И, как следствие, происходят такие ситуации, в том числе с трагическим финалом.

Напомним, в школе №26 города Благовещенска конфликт разгорелся из-за ученика шестого класса – по словам родителей учащихся, мальчик бьет и обзывает одноклассников в течение нескольких лет. Несмотря на обращения в различные инстанции, ситуация не решалась вплоть до 11 ноября, когда мамы и папы отказались пускать детей на занятия.

Эти обстоятельства и ситуация в колледже побудили губернатора попросить депутатов при посещении общеобразовательных заведений в различных районах области обратить самое пристальное внимание на вопросы воспитания. И объяснил, почему:

- Практика показывает, что преподавательское сообщество, родители, сами ученики зачастую не хотят «выносить сор из избы», не рассказывают об имеющихся проблемах и конфликтах. Это, к сожалению, приводит к трагическим последствиям. Я прошу вас тоже включиться и при работе на территориях в обязательном порядке при посещении образовательных учреждений погружаться в эту тему, задавать вопросы, помогать принимать правильные решения для избежания повторения подобных ситуаций.

Также Василий Орлов озвучил, что еще нужно сделать, чтобы чрезвычайное происшествие не повторилась. Речь шла об организации работы охранных предприятий, покупке и установке спецсредств для обеспечения безопасности в учебных заведениях.

- Мы с вами на августовской сессии дополнительно уточнили бюджет на 80 млн. рублей как раз на эти цели. Эти средства пошли на четыре министерства, в ведомстве которых находятся подобные учреждения с массовым посещением граждан: здравоохранение, образование, спорт и министерство культуры. На второе чтение дополнительно предусматривали еще порядка 100 млн. рублей на следующий год. Думаю, этих средств будет недостаточно. Ко второму чтению мы выйдем с другими цифрами. Надеюсь, вы нас поддержите, - сказал глава Приамурья.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Задержан гендиректор ЧОПа , охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания

Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке (подробности)

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

Обычное утро, в Амурском колледже строительства и ЖКХ (Благовещенск) на третьем этаже идет занятие по выполнению работ (так называется предмет) у четверокурсников специальности «Компьютерные системы и комплексы». (подробности)

«Умер на месте»: студент, погибший от выстрела в упор в колледже Благовещенска, хотел сделать предложение возлюбленной

Родственники подтвердили информацию о смерти Алексея Голубничего (подробности)

Жертву стрелка из Благовещенского колледжа похоронят в родном селе